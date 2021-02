ⓒYONHAP News

Sebuah film Korea Selatan berjudul "Minari" dinominasikan untuk penghargaan Film Berbahasa Asing Terbaik di Golden Globe Awards tahun ini. Film "Minari" adalah karya sutradara Lee Isaac Chung dan mengisahkan keluarga imigran Korea yang mencari impian di Amerika.





Hollywood Foreign Press Association (HFPA) pada tanggal 3 Februari waktu setempat mengumumkan daftar lengkap nominasi untuk ajang penghargaan Golden Globe Awards 2021. Karya yang bersaing dengan "Minari" adalah film "Another Round" dari Denmark, "La Llorona" dari Prancis dan Guatemala, "The Life Ahead" dari Italia, dan "Two of Us" dari Amerika Serikat (AS) dan Prancis.





Sayangnya, film Korea Selatan tersebut gagal untuk masuk ke dalam nominasi di kategori lain. Aktris Korea Selatan, Youn Yuh-jung telah dianggap sebagai salah satu pesaing terbesar untuk penghargaan Aktris Pendukung Terbaik di ajang penghargaan kali ini.





Golden Globe Awards 2021 akan disiarkan pada tanggal 28 Februari secara daring untuk pertama kalinya dalam sejarah akibat COVID-19.





Film "Minari" merupakan sebuah film yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadi sutradara Lee Isaac Chung. Sebuah keluarga Korea merantau ke Arkansas pada tahun 1980-an dan menjalani hidup mereka dengan bertani. Film ini dimainkan oleh aktor Steven Yeun yang terkenal dengan drama Amerika, "The Walking Dead", aktris Han Ye-ri, dan Youn Yuh-jung.





Film itu pertama kalinya diumumkan dalam Festival Film Sundance tahun lalu dan berhasil meraih penghargaan dewan juri dan "Audience Award" di Festival Film Sundance. Kemudian, film "Minari" termasuk ke dalam 10 Film Terbaik Tahun 2020 oleh American Film Institute (AFI).





Dengan prestasi itu, sejumlah media AS meramalkan bahwa film "Minari" akan dinominasikan untuk penghargaan Karya Terbaik, Sutradara Terbaik, Naskah Terbaik, dan Aktor Terbaik pada Oscar maupun Golden Globe Awards 2021.





Akan tetapi, "Minari" hanya masuk ke dalam nominasi untuk Film Berbahasa Asing Terbaik di Golden Globe Awards, bukan Karya Terbaik. New York Times mengkritik hal tersebut “konyol” karena film AS yang dibuat oleh perusahaan dan sutradara AS dan dimainkan oleh aktor AS yang mendominasi kategori Film Berbahasa Asing Terbaik. "Minari" tergolong sebagai film berbahasa asing sesuai dengan peraturan HFPA yang menyatakan bahwa film dengan porsi percakapan non-bahasa Inggris lebih dari 50 persen adalah film berbahasa asing.





Namun, nominasi film "Minari" pada Golden Globe Awards menandai meningkatnya kemungkinan film tersebut meraih penghargaan pada Oscar.