Unicorn E-Commerce Korsel, Coupang Akan IPO di Bursa Efek New York

Perusahaan e-commerce Korea Selatan, Coupang memilih untuk mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek New York (New York Stock Exchange, NYSE), bukan Bursa Efek Korea.





Awalnya, Coupang diketahui berencana mendaftarkan sahamnya pada NASDAQ, tetapi akhirnya mengajukan dokumen untuk rencana penawaran umum perdana (initial public offering, IPO) kepada NYSE pada tanggal 12 Februari. Jumlah dan harga sahamnya belum ditetapkan dan Coupang mendaftarkan sahamnya dengan code 'CPNG' pada NYSE.





Berdasarkan prosedur IPO, Coupang menggelar roadshow untuk investor lalu akan memulai transaksi sahamnya di NYSE. Bloomberg pernah menyatakan nilai perusahaan Coupang mencapai 30 miliar dolar AS sedangkan The Wall Street Journal menilainya 50 miliar dolar AS. Namun, sebagian pihak memandang nilai Coupang lebih tinggi daripada penilaian tersebut.





Pilihan Coupang untuk mendaftarkan sahamnya di NYSE menimbulkan perdebatan di Korea Selatan. Yang pertama adalah sistem stok kelas ganda (dual class stock). Di Korea Selatan, satu saham memiliki satu hak pilih, namun di AS 1 saham memiliki 29 hak pilih. Artinya, jika kita memiliki 2 persen saham perusahaan, pemiliknya mendapat 58 persen hak pilih. Dengan demikian, pihak perusahaan mudah mempertahankan hak pengelolaannya. Sementara itu, ada yang menerangkan bahwa perusahaan induk Coupang adalah Coupang INC di AS sehingga Coupang mendaftarkan sahamnya di NYSE.





Selain itu, ada pihak yang mengklaim bahwa tujuan utama Coupang adalah menarik investor. Di Bursa Efek Korea, nilai perusahaan Coupang tidak mencapai 30 miliar dolar AS sesuai penilaian Bloomberg dan tidak mungkin memperoleh investasi sebanyak satu miliar dolar AS. Coupang telah mendapat julukan sebagai “Amazon Korea Selatan”, tetapi masih mencatat defisit.





Jika Coupang berhasil mendaftarkan sahamnya di NYSE dan memperoleh invetasi, bidang usaha e-commerce logistik dan distribusi Korea Selatan tentunya akan mengalami perubahan.