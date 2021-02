Perang Baterai Antara LG dan SK

ⓒ YONHAP News

LG Energy Solution menang dalam sengketa baterai dengan SK Innovation yang berlangsung hampir selama dua tahun. Komisi Perdagangan Interansional (International Trade Commission, ITC) Amerika Serikat (AS) mengeluarkan keputusan terakhir yang mengakui klaim LG dalam gugatan pencurian rahasia dagang yang diajukan oleh LG terhadap SK Innovation.





Gugatan kali ini adalah gugatan berskala besar antar perusahaan Korea Selatan di AS. UU terkait gugatan di AS mempunyai sistem publikasi bukti agar kedua pihak mempublikasikan bukti terkait sebelum peradilan dimulai. Dalam gugatan kali ini, ITC berpendapat bahwa SK berusaha menghapus bukti tanpa mengikuti sistem publikasi bukti. Namun, masih ada harapan bagi SK, yaitu pelaksanaan hak veto oleh Presiden AS, Joe Biden. Gubernur Georgia di mana SK tengah membangun pabrik baterai mendesak Presiden Biden untuk melaksanakan hak veto.





Namun, banyak pihak yang memperkirakan kemungkinan di mana Presiden Biden melakukan hak veto yang tidak begitu besar. Pemerintahan Biden mempermasalahkan gangguan hak intelektual dan pemaksaan transfer teknologi dalam menekan China. Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Biden tidak mampu memihak kepada SK yang mencuri rahasia dagang. Jika Presiden Biden tidak melakukan hak veto, SK harus mengajukan banding atau bernegosiasi dengan LG.





LG Energy Solution ingin menyelesaikan sengketa kali ini karena mereka bisa mempunyai posisi yang lebih unggul dalam negosiasi. Namun, SK tidak menginginkan hal tersebut karena situasi saat ini tidak baik bagi mereka. Jika kesepakatan antara LG dan SK ditangguhkan, industri baterai Korea Selatan terpaksa akan terganggu.





Baterai adalah industri masa depan setelah semikonduktor. Industri Korea Selatan menaruh banyak perhatian pada aliansi "K-Battery" antara LG, Samsung, dan SK bersama Hyundai Motor Company dan Kia. Untuk kerja sama antar perusahaan Korea Selatan yang saling menguntungkan, LG dan SK harus mengeluarkan keputusan yang positif.