Perusahaan Pengembang Peralatan Kesehatan, Wellscare

ⓒ WellsCare

Ketua perusahaan yang mengembangkan produk perawatan kesehatan pintar, Wellscare, Lee Seong-won membuka usahanya sendiri dengan memperkirakan bahwa tren perawatan kesehatan di masa depan akan berubah menjadi perawatan pribadi di rumah, bukan di rumah sakit. Produk Wellscare adalah perawatan terapi laser wearable berukuran kecil yang dinamakan, IASO.





Berat IASO yang berbentuk seperti batu hanya mencapai 28 gram. Di dalam peralatan yang kecil itu, ada teknologi cold laser yang digunakan di rumah sakit. Laser tersebut bermanfaat untuk mereda gejala pada nyeri yang datang tiba-tiba atau sudah akut sekalipun. Meminiaturisasi cold laser ke dalam bentuk wearable merupakan hal yang tidak mudah. Jika ukurannya mengecil dan ketebalannya menjadi tipis, laser tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Namun, Wellscare berhasil menciptakan teknologi tersebut dan mendapat penghargaan Menteri Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Korea Selatan pada tahun 2018 lalu. Teknologi utama yang diterapkan pada IASO dilidungi oleh 16 jenis hak intelektual global.





ⓒ WellsCare

IASO menargetkan berbagai negara bagian Amerika Serikat (AS) yang mempunyai akses yang sulit ke rumah sakit dan juga maju ke pasar Jepang dan Asia Tenggara. Reaksi terhadap produk tersebut sangatlah baik. Urun dana di AS dan Jepang berhasil dengan target melebihi 300 persen, sehingga produk mereka masuk ke Amazon dan juga terpilih sebagai Amazon Launchpad. Pada akhir tahun lalu, mereka mengadakan kontrak resmi dengan Best Buy di AS untuk pertama kalinya sebagai perusahaan rintisan Korea Selatan.





Walaupun banyak yang menaruh perhatian pada kesehatan akibat COVID-19, banyak yang menghindari kunjungan langsung ke rumah sakit. Seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang hendak merawat kesehatan dan kecantikan mereka di rumah tanpa kontak dengan orang lain, peralatan-peralatan tersebut mendapat reaksi yang baik di pasar. Wellscare yang memenuhi kebutuhan pasar tengah berkembang sebagai merek perawatan kesehatan global yang mewakili Korea Selatan.