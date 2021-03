Korut Dilaporkan Bangun Sebuah Struktur Baru untuk Sembunyikan Fasilitas Nuklir

ⓒKBS News

Korea Utara dilaporkan membangun sebuah struktur di Yongdoktong, Provinsi Pyongan Utara, yang bertujuan untuk menyembunyikan fasilitas nuklir yang ada di belakangnya.





CNN lewat citra satelit yang diperolehnya melaporkan pada tanggal 2 Maret waktu setempat, bahwa Korea Utara tetap mengembangkan senjata nuklir dan struktur yang tertangkap satelit tersebut mengonfirmasi hal tersebut.





Middlebury Institute of International Studies menerangkan bahwa di fasilitas Yongdoktong terlihat dua pintu masuk terowongan hingga akhir Desember 2019 lalu, tetapi pada citra satelit yang diambil pada bulan Februari tahun ini, kedua pintu tersebut tidak terlihat dan terdapat struktur baru berupa gedung.





Dengan mengutip perkataan pejabat badan intelijen Amerika Serikat (AS), CNN mengonfirmasi bahwa fasilitas Yongdoktong yang dicurigai oleh badan intelijen itu sebagai tempat untuk menyimpan senjata nuklir Korea Utara.





Profesor Geoffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies mengatakan bahwa upaya Korea Utara tersebut cukup konyol dan memperlihatkan Korea Utara tetap mengembangkan senjata nuklir dan mencoba merahasiakannya.





CNN melansir bahwa badan intelijen AS menilai kondisi itu perlu diperhatikan dan tujuannya juga perlu dibahas. Karena badan intelijen AS sudah bertahun-tahun mengawasi fasilitas tersebut, maka penutupan pintu masuk terowongan tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan. Oleh karena itu, Korea Utara dinilai ingin mencoba menarik perhatian AS.





Arah kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara belum diketahui hingga saat itu dan hal itu tentunya menggelisahkan Korea Utara. Korea Utara perlu menarik perhatian AS, tetapi belum yakin akan dampak yang dapat muncul jika mereka melakukan provokasi. Pemerintahan Biden sebenarnya tidak mudah dalam menentukan kebijakan terhadap Pyongyang. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken sempat mengatakan bahwa pemerintah AS tengah mempertimbangkan dua hal, yakni meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara dan mendorong Korea Utara untuk melakukan kegiatan diplomatik. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan kerja sama dengan aliansinya.





Sementara itu CNN memperkirakan, jika AS terlalu lama dalam mempertimbangkan kebijakan terhadap Korea Utara, kemungkinan besar negara komunis itu akan mengembangkan senjata nuklir dan hal itu tentunya akan menyulitkan dalam mencapai target denuklirisasi.