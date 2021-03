Pengadilan AS Perintahkan Korut untuk Bayar Kompensasi Terkait Kasus Kapal USS Pueblo

ⓒ YONHAP News

Pada tanggal 23 Januari 1968, kapal mata-mata Angkatan Laut AS, USS Pueblo ditangkap oleh Korea Utara setelah diancam oleh empat kapal patroli dan dua pesawat tempur di perairan lepas pantai timur Korea Utara. Korea Utara melepaskan 82 awak dan kerangka jenazah satu awak pada Desember tahun itu, hanya setelah AS menandatangani dokumen permintaan maaf karena kapal itu melanggar perairan teritorial Korea Utara. AS menerima seluruh seruan Korea Utara agar semua kru dapat segera dipulangkan ke AS.





Pengadilan federal AS telah memerintahkan Korea Utara untuk membayar 2,3 miliar dolar AS sebagai ganti rugi kepada awak dan keluarga dari kapal mata-mata USS Pueblo yang ditangkap oleh Korea Utara pada tahun 1968. Pada prinsipnya, pemerintah AS melarang tuntutan hukum terhadap pemerintah asing. Akan tetapi sebagai pengecualian, pemerintah asing dapat dituntut secara hukum di pengadilan AS jika negara itu telah ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme. Namun, Korea Utara tidak mungkin menanggapi keputusan tersebut dan membayar kompensasi. Negara komunis itu tidak pernah mengambil bagian dalam gugatan. Persidangan tetap dilanjutkan dan putusan diambil tanpa kehadiran sang terdakwa sehingga hanya berdasarkan argumen para penggugat. Tampaknya negara itu juga tidak akan menanggapi putusan terbaru tentang kasus kapal Pueblo.





Ada yang berspekulasi bahwa keputusan pengadilan AS baru-baru ini dapat memperburuk hubungan Korea Utara dan AS yang telah mandek sejak runtuhnya KTT kedua mereka di Hanoi, Vietnam pada tahun 2019. Perhatian juga tertuju pada apakah AS akan menggunakan kasus ini sebagai sarana untuk menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Tetapi masalah ini juga bisa digunakan untuk menemukan terobosan dalam hubungan Korea Utara dan AS ke depannya.