Aktris Pyo Ye-jin Gantikan Posisis Lee Na-eun April dalam Drama “Taxi Driver”

ⓒ Pan Starscompany

Aktris Pyo Ye-jin akan berperan dalam drama baru SBS “Taxi Driver,” menggantikan anggota April, Lee Na-eun, yang tersandung kasus penganiayaan sekolah. Kabar ini diumumkan oleh SBS TV pada tanggal 10 Februari 2021.

Pyo Ye-jin dikenal melalui beberapa drama, di antaranya “The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop” (2016), “Fight For My Way” (2017) dan “What’s Wrong with Secretary Kim?” (2018).

Dalam drama “Taxi Driver,”, Pyo Ye-jin memainkan karakter bernama Go-eun, seorang hacker muda yang handal. Drama ini diadaptasi dari seri webtoon berjudul sama, dan direncanakan untuk mulai di siarkan pada bulan April mendatang.