Lagu “Dynamite” BTS Mendapat Sertifikasi RIAA Platinum Ganda

Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat (RIAA) mengumumkan pada situs resminya single “Dynamite” oleh BTS akan mendapatkan sertifikasi platinum ganda. Sertifikasi platinum ganda menandai hasil penjualan single lebih dari 2 juta unit.

Walau gagal menerima penghargaan dalam ajang penghargaan musik Grammy Awards tanggal 15 Maret yang lalu, penjualan lagu “Dynamite” mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hingga saat ini, BTS telah meraih enam sertifikasi platinum untuk single “Idol,” “Boy with Luv,” dan “Mic Drop,” serta album “Love Yourself: Answer” dan “Map of the Seoul: 7.” “Dynamite” adalah sertifikasi platinum ganda pertama BTS.