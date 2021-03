ⓒYONHAP News

Film "Minari" yang disutradarai warga Amerika Serikat keturunan Korea Lee Issac Chung dinominasikan dalam enam kategori Academy Awards ke-93 tahun 2001. Adapun aktris Youn Yuh-jung juga dinominasikan sebagai Aktris Pendukung Terbaik dalam gelaran prestisius ini, sekaligus menjadi artis seni peran Korea Selatan pertama yang meraih kehormatan ini.





Pada pengumuman nominasi penghargaan Academy Awards hari Senin (15/03/21), "Minari" dinominasikan untuk penghargaan sutradara terbaik, aktris pendukung terbaik, aktor pendukung terbaik, naskah terbaik, dan tata musik terbaik. Hal yang paling menarik perhatian masyarakat Korea Selatan sendiri adalah prestasi Youn Yuh-jeong yang dinominasikan sebagai aktris pendukung terbaik. Aktris berusia 74 tahun ini dinominasikan dalam Academy Awards setelah berkarya dalam rentang 50 tahun sejak ia menjadi aktris pertama kali. Dan sekali lagi dalam sejarah perfilman Korea Selatan sepanjang 102 tahun, Youn adalah artis seni peran Korea Selatan pertama yang dinominasikan dalam ajang Oscar.





Steven Yeun yang dinominasikan untuk aktor pendukung terbaik juga tercatat sebagai aktor AS keturunan Asia yang pertama mendapat nominasi dalam Academy Awards. Sementara itu, sutradara Issac Chung yang dinominasikan sebagai sutradara terbaik Academy Awards juga merupakan anak generasi kedua perantau Korea Selatan di Amerika Serikat. Chung yang lulus dari jurusan biologi lalu melanjutkan studi perfilman di Universitas Utah, dan kemudian mulai memperkenalkan namanya di dunia perfilman dengan karyanya "Munyurangabo". Film pertama Chung itu meraih nilai terunggul dari Institut Film AS (American Film Institute, AFI) dan lanjut diundang dalam festival bergengsi Cannes.





Film "Minari" sendiri menceritakan kisah satu keluarga keturunan Korea yang pindah ke Arkansas, AS pada tahun 1980-an dan merupakan kisah pribadi sutradara Chung. Steven Yeun memainkan peran kepala keluarga bernama Jacob dan Youn Yuh-jeong memainkan seorang nenek yang datang ke AS untuk mengasuh cucu-cucunya dari Korea.





Film "Minari" sebelumnya juga telah mendapat penghargaan dewan juri dan penonton pada Festival Film Sundance tahun lalu. “Minari” juga telah terpilih sebagai salah satu dari Film Terbaik Tahun 2020 oleh American Film Institute (AFI) dan juga memperoleh penghargaan aktris pendukung terbaik dan naskah terbaik dari National Board of Review of Motion Pictures.





Film dramatis ini pada narasinya melontarkan dua isu kepada dunia film AS dan dunia. Pertama, mengangkat isu rasisme, karena "Minari" adalah kisah tentang semua keluarga perantau dari seluruh dunia ke AS, dan bukan keluarga perantau dari Korea saja. Kedua, “Minari” mengajak refleksi diri pada dunia film AS yang masih kental dengan nuansa supremasi “kulit putih”





Ini kedua kalinya film Korea Selatan menuai sensasi di jagat perfilman dunia, usai setahun sebelumnya film "Parasite" juga berjaya di ajang Oscar dengan pesan kuat dalam filmnya.