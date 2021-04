Korsel, AS, Jepang Gelar Pertemuan Penasihat Keamanan Nasional & Pembicaraan antara Menlu Korsel dan China

ⓒ YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon bersama rekannya dari AS, Jake Sullivan, dan Shigeru Kitamura dari Jepang, melakukan pertemuan di AS pada 2 April waktu setempat. Ketiga negara mengungkap keprihatinan mereka tentang program nuklir dan rudal balistik Korea Utara dan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju denuklirisasi rezim komunis itu. Korea Selatan menghimbau perlunya segera dilanjutkan kembali dialog antara Korea Utara dan AS. Sedangkan dalam hal dilaog, AS menggarisbawahi pengimplementasian penuh resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara. Ini mengindikasikan Korea Selatan dan AS sedikit berbeda menyangkut masalah nuklir Korea Utara.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong dan mitranya dari China Wang Yi mengadakan pembicaraan di China pada 3 April waktu Korea. Selama pembicaraan baru-baru ini, Korea Selatan dan China secara intensif membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan bilateral, menjelang peringatan 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara di tahun depan, serta isu pencapaian Semenanjung Korea yang bebas nuklir.





AS dan China bertukar pandangan mereka dengan Korea Selatan tentang masalah keamanan regional hampir pada saat yang bersamaan. Kedua negara menyampaikan pesan mereka ke Korea Selatan melalui kedua pertemuan tersebut. Di sisi lain, dua pertemuan diplomatik baru-baru ini menyoroti pentingnya masalah Semenanjung Korea dan penyelesaiannya yang mendesak. Memang betul, sudah waktunya bagi Korea Selatan untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan untuk mendorong kembali proses perdamaian Semenanjung Korea. Tampaknya konflik antara AS dan China yang semakin memanas dan tanggapan Korea Utara selanjutnya akan menjadi faktor utama yang memengaruhi diplomasi regional.