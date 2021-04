Penyelesaian perselisihan di industri baterai antara LG Energy Solution dan SK Innovation

ⓒ YONHAP News

Perselishan terkait usaha di industri baterai untuk mobil listrik antara LG Energy Solution dan SK Innovation diselesaikan dalam waktu 713 hari pada tanggal 11 April lalu. Karenanya, segala gugatan yang diajukan sejak bulan April tahun 2019 lalu juga ditarik. Pada bulan Februari lalu, Komisi Perdagangan Internasional (ITC) Amerika Serikat memihak LG Energy Solution dalam perseteruan pencurian rahasia dagang antara kedua perusahaan, dan mengeluarkan sanksi terhadap SK Innovation.





Dengan kesepakatan kali ini, sanksi ITC terhadap SK, yaitu 'larangan impor baterai buatan SK ke AS selama 10 tahun' juga dibatalkan, sehingga SK bisa tetap membangun pabrik baterai untuk mobil listrik di Georgia, AS, dan terus mendistribusikan baterai kepada pabrik mobil Ford dan Wolksvagen. LG Energy Solution yang berencana menanamkan modal 5 triliun won di AS juga dapat mengurangi beban investasi baru dengan menerima dana kompensasi sebesar 2 triliun won dari SK.





Kesepakatan kali ini menghilangkan ketidakpastian hingga saat ini, dan menyediakan landasan bagi industri baterai Korea Selatan untuk kembali melompat. Akibat perseteruan kedua perusahaan, perlindungan hak intelektual mendapat lebih banyak perhatian, dan kasus kedua perusahaan kali ini mengeluarkan peringatan kepada pihak yang melanggar hak intelektual dari perusahaan lain. Suasana industri global cepat berubah, dan perusahaan AS, Eropa, China, dan lainnya pun bergerak dengan pemerintah masing-masing untuk menguasai industri di masa depan. Karenanya, perselisihan antar perusahaan Korea Selatan di pasar global menguntungkan bagi negara pesaing. Diharapkan kesepakatan LG dan SK kali ini membawa dinamika bagi industri baterai Korea Selatan agar menyediakan strategi jangka menengah dan panjang dengan kerja sama pihak negara.