Tanggapan Pyongyang atas Usulan Washington untuk Melakukan Kontak

ⓒ YONHAP News, KBS

Sejak pelantikannya, Pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat (AS) telah mengulurkan tangan ke Korea Utara. Washington mencoba melakukan kontak dengan Pyongyang melalui berbagai saluran komunikasi pada bulan Februari, tetapi Korea Utara tetap diam.





Pada 30 April, pemerintah AS mengonfirmasi selesainya kajian kebijakan terhadap Korea Utara. AS mengatakan akan menjalankan pendekatan praktis dan lebih fleksibel menuju denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea. Ditegakan pula bahwa kebijakan baru tersebut tidak akan menggunakan pendekatan "kesepakatan besar" dari pemerintahan Trump, juga tidak akan bergantung pada "kesabaran strategis" dari pemerintahan Obama. Sebaliknya, pemerintahan Biden akan memulai upayanya dari diskusi tingkat kerja dan mendorong kebijakan Korea Utara secara bertahap. Meskipun Pyongyang tidak memberikan tanggapan resmi apa pun terkait kebijakan baru Washington tersebut, namun Pyongyang merilis serangkaian pernyataan yang mengkritik AS.





Akan tetapi, Korea Utara baru-baru ini mengonfirmasi pihaknya telah menerima proposal Washington untuk menjelaskan kebijakan baru AS terhadap negaranya. Masih belum jelas bagaimana AS menyampaikan tawarannya kepada Korea Utara dan bagaimana tanggapan Korea Utara. Meski begitu, para analis mengatakan ini merupakan sebuah perubahan sikap yang signifikan, mengingat sebelumnya Korea Utara terus bungkam ataupun menolak tawaran dari Washington.





Korea Utara telah menahan diri dari kegiatan luar negeri setelah melontarkan ancaman keras terhadap Korea Selatan dan AS pada awal bulan ini untuk meningkatkan ketegangan regional. Korea Utara juga belum memberikan pernyataan lanjutan, setelah mengonfirmasi penerimaan usulan Washington untuk melakukan kontak. Diperkirakan Korea Utara akan mengambil tindakan setelah melihat hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea Selatan dan AS pada akhir pekan ini.