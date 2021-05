TWICE Pecahan Rekor dengan MV Melebihi 100 Juta View Terbanyak

Girlgrup TWICE berhasil pecahkan rekor YouTube sebagai K-POP girlgrup dengan MV melebihi 100 juta view terbanyak. Agensi JYP mengungkapkan, bahwa pada tanggal 15 Mei yang lalu, MV single berbahasa Jepang TWICE, “Breaktrough” berhasil menembus 100 juta tontonan, menjadikannya single ke-17 dari TWICE yang menembus 100 juta view.

Rekor ini sebelumnya dipegang oleh girlgrup asal Inggris, Little Mix, dengan 16 MV melebihi 100 juta views.

TWICE akan merilis album mini berbahasa Korea terbaru, “Taste of Love,” pada tanggal 11 Juni dan album studio Jepang ketiga, “Perfect World” pada tanggal 28 Juli yang akan datang.