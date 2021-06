Joy Red Velvet Rilis Album Pertama “Hello,” Kompilasi Lagu-lagu Nostalgia

ⓒ SM Entertainment

Anggota girlgrup Red Velvet, Joy, merilis album solo, “Hello,” pada tanggal 31 Mei. Ini adalah album solo pertama Joy sejak debut bersama Red Velvet di tahun 2014.

Album “Hello” berisi kompilasi enam lagu-lagu populer Korea dari tahun 1990-2000an. Single utama dari album ini adalah lagu dengan tajuk yang sama “Hello.” Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh penyanyi Park Hye Kyung di tahun 2003. Lagu lainnya adalah “Je T’aime” oleh Hey, “Day by Day” oleh As One, “It Would Be Good” oleh Sung Si Kyung, “Happy Birthday to You” oleh Kwon Jin-won dan “Everytime” oleh Toy.

Pembuatan album ini terinspirasi dari komentar positif yang Joy dapatkan saat menyanyikan lagu “Introduce Me a Good Person” untuk OST drama “Hospital Playlist.” “Saya dengar suara saya sangat cocok dengan lagu-lagu lama, dan SM juga sempat menyarankan untuk membuat album remake lagu-lagu lama,” ungkap Joy. Sedangkan untuk konsep album, Joy ingin menangkap esens dari film “My Sassy Girl,” dan berharap album ini dapat membawa kegembiraan, seperti makna namanya, “Joy.”

Joy debut di tahun 2014 bersama grup Red Velvet melalui single “Happiness.” Joy juga terjun ke dunia akting melalui drama “The Liar and His Lover” (2017) dan “Tempted” (2018).