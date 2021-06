“Don’t Fight the Feeling” Menjadi Album Keenam EXO yang Terjual Lebih dari 1 Juta Kopi

ⓒ SM Entertainment

Tanggal 14 Juni 2021, SM Entertainment mengumumkan bahwa album terbaru EXO, “Don’t Fight the Feeling” berhasil terjual lebih dari satu juta kopi. Ini menjadi album keenam EXO yang berhasil meraih status “million seller.”

Lima “million seller” sebelumnya adalah lima studio album pertama EXO, yaitu “XOXO,” “Exodus,” “Ex’Act,” “The War,” dan “Don’t Mess Up My Tempo.” Sementara “Don’t Fight the Feeling” adalah album EP ketujuh EXO.

“Don’t Fight the Feeling” juga berhasil menduduki peringkat satu di tangga musik iTunes di 85 negara, dan menduduki peringkat satu di tangga musik Cina QQ Music dan Kugou Music.