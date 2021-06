Langkah dan pengaruh kenaikan suku bunga acuan

ⓒ Getty Images Bank

Terdapat kemungkinan waktu peningkatan suku bunga acuan dari Bank Sentral Korea Selatan (BOK) akan dipercepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Peningkatan program vaksinasi COVID-19, pengaktifan kegiatan konsumsi, kenaikan harga konsumen, kemungkinan inflasi, dan lainnya kemungkinan menjadi penyebab BOK lebih cepat menaikkan suku bungan acuan. Dengan alasan yang sama, terdapat perkiraan kenaikan suku bunga acuan di AS.





Bank Sentral AS atau The Fed mengumumkan pembekuan suku bunga acuan pada tanggal 16 Juni waktu setempat. Namun, The Fed memperkirakan adanya kenaikan suku bunga acuan sebanyak dua kali pada tahun 2023 mendatang. Kenaikan suku bunga acuan AS berpengaruh besar pada ekonomi dunia, sehingga banyak negara yang menaruh perhatian besar, serta BOK juga mulai mempersiapkan pengambilan langkah terkait. Apabila Korea Selatan lebih cepat menaikkan suku bunga acuan daripada AS, maka akan mengakibatkan kerugian bagi eksportir Korea Selatan karena daya saing perusahaan ekspor akan menurun akibat naiknya nilai won Korea. Jika Korea Selatan terlambat menaikkan tingkat suku bunga, kemungkinan terjadi inflasi yang lebih besar dan dana investor asing dapat ditarik keluar dari Korea Selatan. Karenanya, yang penting adalah mengevaluasi waktu yang tepat untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan.





Isu penting lainnya adalah pengurangan dampak yang diakibatkan oleh kenaikan suku bunga acuan. Apabila suku bunga acuan saat ini naik, maka dikhawatirkan beban bunga yang meningkat harus ditanggung dari utang perusahaan dan rumah tangga. Jika mereka tidak mampu membayar utang, maka mereka harus menunggak pembayaran utangnya. Terlebih lagi, kenaikan suku bunga acuan juga akan berpengaruh pada pasar saham. Karenanya, pemerintah harus mengontrol risiko yang bisa dialami oleh kalangan yang rentan dan pasar yang sensitif akibat kenaikkan suku bunga, dengan mengambil langkah lanjutan melalui komunikasi yang baik bersama pihak-pihak terkait.