Subunit Day6, Even of Day, Rilis Mini Album Kedua “Right Through Me”

Even of Day, subunit dari band Day6 merilis mini album kedua mereka “Right Through Me” pada tanggal 5 Juli 2021 bersamaan dengan musik video untuk single utama mereka dengan judul yang sama.

“Saya ingin album ini tidak seperti seorang teman yang menghibur, tetapi seorang teman yang berada di sebelah kita dan dengan alami memberikan semangat,” tutur member Wonpil.

Lagu “Right Through Me” dipengaruhi oleh genre hip-hop tahun 90an yang dipadukan dengan melodi balad. Member Even of Day, Wonpil dan Young K juga turut dalam proses penggarapan ketujuh lagu dalam mini album tersebut.

Even of Day, subunit Day6 dengan member Young K, Wonpil dan Dowoon debut di bulan Agustus 2020 dengan mini album “The Book of Us: Gluon – Nothing Can Tear Us Apart.”