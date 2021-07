Cabang Andalan Korsel: Golf

Jawabannya adalah "ya." Sebab itulah tim tuan rumah Jepang memiliki keuntungan. Lapangan golf Kasumigaseki Country Club memiliki lahan yang datar dengan banyak pohon di kedua sisinya. Ketepatan ayunan menjadi aspek yang sangat penting.





Apabila bola masuk ke arah pepohonan, maka akan sulit untuk melakukan pukulan kedua. Park In-bee dan Kim Se-young memiliki keahlian memukul dengan lurus, sementara Kim Hyo-ju pernah memenangkan pertandingan di Jepang. Mereka dipercaya dapat beradaptasi dengan cepat.





Namun, tim Korea mempunyai kompetisi yang cukup berat. Nelly Korda dari AS adalah atlet bintang yang sedang naik daun, sementara Patty Tavatanakit dari Thailand adalah juara U.S. Women's Open. Lydia Ko dari New Zealand dan Ariya Jutanugarn dari Thailand dua atlet yang juga patut diwaspadai.





Jepang, selain memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, juga memiliki atlet-atlet berbakat. Mone Inami adalah pegolf peringkat 27 sedunia, sementara Nasa Hataoka berada di peringkat 11. Hataoka telah tiga kali memenangi kompetisi Tur LPGA dan menjadi juara kedua U.S Women's Open tahun ini.





Pelatih tim golf putra Korsel adalah Choi Kyung-joo, sementara pelatih tim putri adalah Park Se-ri.





Pertandingan golf putra akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus, sementara pertandingan golf putri diselenggarakan tanggal 4 hingga 8 Agustus.