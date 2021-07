Peringatan 60 tahun perjanjian persahabatan Korut dan China

ⓒ Getty Images Bank

Tanggal 11 Juli adalah hari peringatan 60 tahun penandatanganan Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu antara Korea Utara dan China. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden China Xi Jinping bertukar pesan untuk menyampaikan komitmen mereka guna memperkuat hubungan kedua negara.





Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa dalam pesannya, para pemimpin Korea Utara dan China menekankan perlunya kerjasama bilateral yang lebih kuat. Namun dalam rincian pesan itu, dapat dilihat kedua pemimpin memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan luar negeri mereka. Kim mengatakan hubungan negaranya dengan China sangat penting untuk menghadapi permusuhan dari negara lain, dengan mengutip saat ini Korea Utara dihadapkan dengan situasi global yang sangat rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, pesan Xi lebih berfokus pada hubungan pragmatis dan kerjasama strategis, seperti komunikasi strategis serta pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat.





China berupaya merangkul Korea Utara yang saat ini memiliki nilai strategis yang lebih tinggi, sedangkan Korea Utara berniat menggunakan China dalam strategi negosiasinya dengan AS. Dalam hubungan Korea Utara dan China, kepentingan strategis saat ini menjadi hal mendasar yang lebih penting daripada hubungan persekutuan mereka.





Baik Korea Utara maupun China harus berunding dengan negara adidaya di dunia, yakni AS. AS adalah musuh bersama sekaligus mitra dialog mereka. Dalam prosesnya, Pyongyang dan Beijing dapat saling mendukung, sehingga mereka kemungkinan besar akan menjaga hubungan mereka tetap baik. Tetapi dengan adanya hubungan Korea Utara dan China yang dekat, berarti Korea Selatan dan AS harus mempertimbangkan lebih banyak faktor, dan karena itu terlibat dalam negosiasi yang lebih rumit. Sebagai kekuatan ekonomi dan militer, Korea Selatan pun perlu memanfaatkan pengaruhnya sendiri dan mengambil langkah pendekatan strategis.