BTS Ditujuk Sebagai Utusan Khusus Sidang Umum PBB oleh Presiden Moon Jae In

ⓒ Big Hit Music

Setelah kembali meraih prestasi dengan single No. 1 “Permission to Dance,” tanggal 21 Juli 2021, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In menetapkan BTS sebagai “Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Masa Depan dan Budaya” di Sidang Umum PBB yang akan digelar pada bulan September mendatang.

Menurut Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae, sebagai ikon generasi muda, BTS akan menyampaikan pesan semangat dan harapan bagi kaum muda di seluruh dunia dan melakukan berbagai aktivitas untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam mencari solusi permasalahan dunia, seperti upaya memperbaiki lingkugan hidup, kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta menghargai diversitas.

Sebelumnya, BTS telah dua kali berbicara di Sidang Umum PBB, yaitu di tahun 2018 dan 2020.