Jannabi Akan Rilis Album Studio Ketiga “The Land of Fantasy”

Setelah dua tahun dan empat bulan, grup band Jannabi akan merilis album studio ketiga mereka, “The Land of Fantasy” pada tanggal 18 Juli 2021, pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Jannabi merilis video teaser single utama “I Know Where the Rainbow Has Fallen,” tanggal 21 Juli, serta mengumumkan judul-judul lagu yang diiringi ilustrasi bertema fantasi melalui akun sosial media mereka.

Jannabi adalah band indie Korea beranggotakan Choi Jung-hoon, Kim Do-hyung, Jang Kyung-joon dan Yoon Kyul. Mereka terbentuk di tahun 2012 dengan tiga member, yang kemudian bertambah menjadi lima member. Yoo Young-hyun keluar di tahun 2019, menjadikan jumlah anggota Jannabi kini empat orang.