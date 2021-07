Album Solo D.O. EXO No. 1 di Tangga Musik iTunes 59 Negara

ⓒ SM Entertainment

27 Juli, SM Entertainment mengumumkan album solo D.O. EXO, “Empathy,” berhasil menduduki posisi No. 1 di tangga musik iTunes 59 negara, termasuk AS, Kanada dan Australia. Album “Empathy” juga berhasil meraih peringkat puncak di penjualan album digital tangga musik Cina, QQ Music, Kugou dan Kuwo Music.

Album “Empathy” adalah album solo perdana D.O. setelah debut bersama EXO sembilan tahun yang lalu. “Empathy” berisi lagu-lagu emosional dan bernuansa akustik. “Saya sangat suka suara gitar akustik dan merasa nyaman mendengarkannya,” ucap D.O.