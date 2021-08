Persaingan negara-negara untuk mendominasi sektor semikonduktor global

ⓒ Getty Images Bank

Semikonduktor seringkali dijuluki sebagai 'beras bagi industri' karena banyak digunakan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil, telepon pintar, peranti lunak, dan lainnya. Akibat perubahaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diakibatkan oleh COVID-19, tren konsumsi juga berubah. Jumlah orang yang membeli mobil, televisi, dan telepon pintar meningkat drastis. Namun, pasokan barang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Akibat beberapa kebakaran yang terjadi di pabrik semikonduktor di dunia dan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 mengakibatkan gangguan pasokan semikonduktor. Memang, kondisi itu diperkirakan akan stabil dalam waktu dekat, namun fenomena itu membuat setiap negara khawatir dan menetapkan tujuan untuk mendominasi pasar semikonduktor.





Persaingan untuk mendominasi pasar semikondutor antara TSMC dari Taiwan dan Intel dari AS telah dimulai. Di tengah situasi seperti itu, China dan Jepang juga mengeluarkan langkah untuk mendorong pertumbuhan industri semikonduktor. Seluruh dunia juga menaruh banyak perhatian pada langkah Samsung Electronics dan SK Hynix. Samsung Electronics bertujuan untuk menduduki urutan puncak di pasar foundry pada tahun 2030 mendatang. Untuk itu, mereka telah resmi melakukan investasi pembangunan pabrik foundry di AS senilai 19 triliun won saat KTT antara Korea Selatan dan AS digelar pada bulan Mei lalu. SK Hynix juga telah mulai membangun pabrik di privinsi Gyeonggido dan China.





Semikonduktor yang dimanfaatkan di berbagai bidang dalam revolusi industri keempat, termasuk AI, big data, robot, drone, dan sebagainya. Pertarungan untuk mendominasi pasar semikonduktor telah dimulai.