TWICE Rilis Single Berbahasa Inggris Pertama, “The Feels”

Girlgrup TWICE merilis single berbahasa Inggris pertama mereka, “The Feels” tanggal 1 Oktober pukul 1 siang waktu Korea.

“The Feels” adalah lagu bergenre disko bernuansa riang yang menceritakan tentang emosi bahagia saat pertama kali jatuh cinta.

Di tahun 2020, TWICE menggandeng label musik Republic Records, anak label Universal Musik untuk memasuki pasar musik Amerika Serikat. Dua single hits TWICE, “MORE&MORE” dan “I CAN’T STOP ME” telah dirilis dalam versi bahasa Inggris, namun “The Feels” adalah single berbahasa Inggris resmi pertama TWICE.