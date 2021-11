SM Entertainment Umumkan Proyek Remastering MV Grup Idol Lawas

ⓒ SM Entertainment

4 November, SM Entertainment mengumumkan akan bekerja sama dengan YouTube dalam proyek remastering video musik lawas grup-grup idol SM.

“Proyek ini adalah proyek remaster musik K-POP yang dicintai penggemar dalam beberapa dekade ini dengan kualitas video yang sesuai untuk wadah digital dan merilisnya secara bertahap,” ungkap SM Entertainment, “Seiring dengan kebangkitan K-POP secara global, kita akan melirik kembali sejarah K-POP.”

Video musik debut dari grup H.O.T, grup yang disebut sebagai grup idol pertama di Korea, “Age of Violence” terpilih sebagai video pertama yang dirilis melalui proyek remastering ini. SM Entertainment juga berencana untuk merilis video baru dari grup lainnya seperti S.E.S., Shinhwa, Fly to the Sky dan BoA setiap hari Kamis di kanal YouTube SM Entertainment.