AS Minta Data Semikonduktor kepada Perusahaan Korsel

ⓒKBS News

Samsung Electronics dan SK Hynix pada hari Senin (8/11) telah menyerahkan data-data terkait rantai pasokan semikonduktor, kecuali informasi internal yang sensitif kepada Amerika Serikat (AS). Pada akhir bulan September lalu, pemeritah AS meminta sejumlah perusahaan semikonduktor global untuk mengisi kuesioner yang mengandung 26 pertanyaan dan menyerahkannya kembali kepada pemerintah AS hingga paling lambat tanggal 8 November. 26 pertanyaan itu mencakup informasi sensitif seperti stok, pesanan, penjualan semikonduktor, serta informasi mitra perusahaan.





Karena pihak perusahaan mengkhawatirkan terjadinya kebocoran rahasia pemasaran, maka pemerintah AS mengizinkan setiap perusahaan untuk memberikan informasi sensitif tersebut tidak secara terperinci. Oleh karena itu, Samsung Electronics tidak menyertakan semua informasi internal yang sensitif dan melabeli data-data tersebut diklasifikasikan sebagai data rahasia. SK Hynix pun mengecualikan data-data sensitif seperti informasi konsumen dan melabeli data-data yang diserahkan sebagai data rahasia. Menurut situs web pemerintah federal AS, sebanyak 189 perusahaan telah menyerahkan data-data yang diminta oleh AS hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut.





AS meminta data-data terkait semikonduktor kepada perusahaan-perusahaan global untuk menyusun kembali rantai pasokan semikonduktor global yang bertujuan untuk mengatur kembali rantai pasokan yang terganggu akibat COVID-19 dan mengurangi ketergantungan pada China.





Pada awalnya, masalah rantai pasokan terjadi akibat kelangkaan chip semikonduktor untuk kendaraan karena pengoperasian pabrik di China terhenti akibat pandemi COVID-19. Namun saat ini, kesulitan pasokan semikonduktor semakin meluas ke bidang peralatan elektronik untuk rumah tangga, telekomunikasi, game, dan medis. Terdapat pihak-pihak yang mengkhawatirkan bahwa kesulitan itu kemungkinan dapat berlangsung selama 1-2 tahun ke depan.

Kini, sebagian besar data-data yang bukan diklasifikasikan sebagai data rahasia, yang telah diserahkan oleh perusahaan-perusahaan semikonduktor, terdapat di laman situs web Kementerian Perdagangan AS. Data-data tersebut memuat informasi yang telah diketahui secara umum, sementara data-data yang ditandai sebagai data rahasia hanya dapat dibaca oleh pemerintah AS saja.





Kementerian Perdagangan AS berencana akan mengambil tindakan untuk menanggulangi masalah rantai pasokan semikonduktor setelah menemukan penyebabnya. Namun, tidak mudah utnuk membuat langkah penanggulangan yang praktis, serta tidak terdapat cara untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menjalankan tindak penanggulangan tersebut.





Oleh sebab itu, diperkirakan AS akan menekankan kerja sama dari dunia usaha untuk meningkatkan pemroduksian semikonduktor, dan menyediakan porsi yang lebih besar untuk negaranya. Kondisi itu memberatkan perusahaan-perusahaan, namun di sisi lain juga menguntungkan bagi Korea Selatan. Samsung dan SK memfokuskan bisnisnya pada semikonduktor memori, sehingga diperkirakan pengaruh dari kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut relatif terbatas bagi kedua perusahaan asal Korea Selatan itu.