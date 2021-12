Samsung Electronics Bangun Pabrik Semikonduktor di Taylor, AS

ⓒ Samsung

Samsung Electronics memilih Taylor, Texas, Amerika Serikat (AS) sebagai lokasi fasilitas manufaktur semikonduktor barunya dengan investasi sebesar 17 miliar dolar Amerika atau 20 triliun won. Pabrik di Taylor terletak sejauh 25 km dari pabrik Samsung di Austin. Karenaya, Samsung bisa bekerjasama dengan perusahaan di sekitarnya dalam bidang bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Apabila pabrik di Taylor dioperasikan menjelang akhir tahun 2024 mendatang, maka pasar foundry global diperkirakan kembail berfluktuasi.





Khususnya, di tengah situasi di mana persaingan untuk mendominasi pasar semikonduktor global semakin sengit, keputusan Samsung untuk melakukan investasi terbesar di AS itu memperkuat hubungan aliansi semikonduktor antara Korea Selatan dan AS. Saat ini, AS berniat membentuk rantai pasokan semikonduktor untuk mencegah dominasi China. Perusahaan semikonduktor AS, Intel, pun berencana masuk kembali ke bisnis foundry dengan dukungan pemerintah. Karenanya, pemeirntah AS menyambut hangat dengan memuji keputusan investasi besar oleh Samsung Electronics tersebut. Namun, sangat disayangkan investasi perusahaan Korea Selatan di AS tersebut menurunkan kesempatan kerja di dalam negeri Korea Selatan. Selain Samsung, SK Group, LG Energy Solution, Hyundai Motor Company, dan perusahaan lainnya pun memiliki rencana untuk berinvestasi di AS.





Saat ini, pemerintah Korea Selatan tengah membujuk perusahaan Korea Selatan untuk melakukan investasi di dalam negeri melalui berbagai kebijakan industri, seperti strategi pengembangan industri baterai sekunder. Pemerintah Korea Selatan mendorong perusahaan yang berbisnis di luar negeri untuk kembali ke Korea Selatan untuk memperkuat landasan industri Korea Selatan. Setelah pandemi COVID-19 melanda, seluruh dunia mengalami kekacauan akibat gangguan rantai pasokan dan persaingan antara AS dan China untuk dominasi global semakin memanas. Namun bagi pemerintah Korea Selatan dan perusahaan swasta, inovasi bukanlah suatu pilihan, melainkan strategi yang harus diambil.