Posisi Dubes AS untuk Korsel Masih Kosong

ⓒKBS News

Posisi Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan telah kosong selama 11 bulan terakhir, bahkan pemerintah AS belum menunjuk calonnya. Hal itu pun menimbulkan keprihatinan di kancah diplomatik Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa AS sedang berusaha untuk menunjuk seorang duta besar untuk Korea Selatan dan hubungan kedua negara dalam kondisi yang terbaik.





Setelah mantan Duta Besar Harry Harrison kembali ke AS, Wakil Duta Besar Christopher Del Corso menjabat sebagai pelaksana tugas duta besar. Pada umumnya, dibutuhkan beberapa bulan untuk mengangkat duta besar yang baru ketika pemerintahan AS berganti. Sebelumnya, Mantan Duta Besar Harry Harrison, yang diangkat sebagai duta besar pada Juli 2018, mengisi jabatan Duta Besar AS untuk Seoul setelah satu tahun enam bulan sejak Mantan Duta Besar Mark Lippert menyelesaikan masa jabatannya di bawah pemerintahan Obama.





Namun, keprihatinan di kancah diplomatik Korea Selatan ini disebabkan belum adanya calon yang disebut oleh pemerintahan AS yang tampak tidak memiliki alasan ataupun hambatan tertentu untuk menunda pencalonan.





Mengingat pemerintahan Biden telah menominasikan duta besar untuk China, Jepang, Australia, dan negara lainnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa hal ini mencerminkan penurunan kepentingan strategis Korea Selatan dalam diplomasi AS di kawasan Asia-Pasifik. Sebuah media AS, NBC, pada 16 Desember mengutip pendapat dari seorang mantan diplomat yang mengatakan bahwa keterlambatan proses pengangkatan duta besar untuk Korea Selatan menjadi unsur ketegangan antara kedua negara.





Di dalam negeri AS pun terdapat banyak suara yang menyerukan penunjukan segera duta besar untuk Korea Selatan, walaupun keterlambatan ini dikatakan hanya sebuah masalah proses dan tidak memiliki makna lain apapun. Selain untuk Korea Selatan, pemerintahan Biden juga belum menunjuk duta besar untuk Inggris, Italia, Belanda, ASEAN, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya.





Meski demikian, kekosongan posisi duta besar tentu berpengaruh pada komunikasi diplomatik antara kedua negara. Tampaknya pengangkatan Duta Besar AS untuk Korea Selatan sebelum pemilihan presiden Korea Selatan pada bulan Maret tahun depan akan sulit terlaksana.