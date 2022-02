Mamadol Akhiri Proyek Musik “Mama the Idol” dengan Konser Solo

Girlgrup Mamadol, mengakhiri program “Mama the Idol,” dengan konser solo yang disiarkan pada tanggal 4 Februari.

Mamadol terdiri dari para mantan idol yang menghentikan karir mereka setelah menjadi ibu rumah tangga. Kahi eks After School, Jungah eks Jewelry, Yang Eunji eks Baby V.O.X Re.V, Sunye eks Wonder Girls, penyanyi solo Byul, dan aktris Han Jyu-ini, kembali tampil di atas panggung musik melalui program delapan episode “Mama the Idol” yang disiarkan di channel TvN.

Konser Mamadol menghadirkan kejutan dengan penampilan spesial oleh Sandara Park, member 2NE1. Mamadol mengakhiri konser dengan single spesial “WooAh HIP.”