BTS Akan Tampil di Panggung Penghargaan Grammy Bulan April

Badan penyelenggara penghargaan musik Grammy, Recording Academy Amerika Serikat mengumumkan daftar artis yang akan melakukan pertunjukan di atas panggung malam penghargaan Grammy ke-64 tanggal 3 April mendatang.

BTS masuk sebagai salah satu artis yang namanya tertera dalam daftar tersebut. Tahun ini akan menjadi ketiga kalinya BTS meramaikan panggung Grammy. BTS mendapatkan nominasi untuk kategori Penampilan Duo/ Grup Pop Terbaik.

Setelah menghadiri penghargaan musik paling bergengsi AS tersebut, BTS akan melangsungkan konser empat malam di kota Las Vegas pada tanggal 8, 9, 15 dan 16 April, melanjutkan rangkaian tur “Permission to Dance On Stage.”