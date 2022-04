BTS Tidak Sesali Kembali Gagal Meraih Penghargaan Grammy

ⓒ YONHAP News

3 April 2022 waktu AS, seluruh anggota BTS hadir dalam upacara penghargaan musik Grammy Awards ke-64. BTS mendapatkan nominasi “Penampilan Duo atau Grup Terbaik” dan mempertunjukkan aksi panggung lagu “Butter,” namun gagal membawa pulang penghargaan musik bergengsi tersebut.

Menanggapi kegagalan mereka meraih Grammy untuk kedua kalinya, para anggota BTS sempat mengekspresikan kekecewaan, namun tidak menyesali usaha keras mereka.

“Sudah kedua kalinya kami mendapatkan nominasi Grammy, itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan,” komentar Suga.

“Seluruh tujuh member berkumpul dan mencocokkan koreografi hanya dalam satu hari saja,” ungkap Jimin, “Kami sangat gugup naik ke atas panggung, namun kami telah melakukan usaha yang terbaik.”

BTS akan melanjutkan aktivitas mereka di AS dengan rangkaian konser “BTS Permission to Dance on Stage – Las Vegas,” yang akan digelar empat malam, tanggal 8, 9, 15 dan 16 April mendatang.