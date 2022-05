TWICE Bawakan Lagu “The Feels” di Talkshow Stephen Colbert

ⓒ JYP Entertainment

Girlgrup JYP Entertainment, TWICE, tampil di program TV Amerika Serikat, “The Late Show with Stephen Colbert” pada tanggal 18 Mei malam waktu setempat. TWICE membawakan single berbahasa Inggris “The Feels” dari album “Formula of Love O+T = <3,” dan merupakan penampilan pertama TWICE di program TV AS.

TWICE baru saja mengadakan konser di kota Los Angeles pada tanggal 14 dan 15 Mei lalu sebagai bagian dari rangkaian tur dunia keempat mereka yang dimulai bulan Desember 2021 di kota Seoul.