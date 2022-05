Son Heung-min, Pemain Asia Pertama Raih Gelar 'Pencetak Gol Terbanyak' Liga Inggris

ⓒYONHAP News

Pemain sepak bola Korea Selatan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur di Liga Premier Inggris menjadi pemain Asia pertama yang meraih gelar pencetak gol terbanyak di liga itu. Son berhasil mencetak 23 gol di Liga Inggris musim ini dan jumlah gol tersebut imbang dengan yang dicetak oleh penyerang sayap Liverpool, Mohamed Salah.

Son mencetak dua gol di paruh kedua pertandingan terakhir antar-klub musim ini melawan Norwich City pada hari Minggu (22/05), berkontribusi pada kemenangan timnya dengan skor 5-0.





Sebelum pertandingan terakhir itu, Son berada di urutan kedua dalam peringkat gol, lebih sedikit satu gol dari yang telah dicetak oleh Salah. Son kemudian mencetak dua gol dalam pertandingan terakhir musim ini, sementara Salah berhasil mencetak 1 lagi gol dalam pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers di hari yang sama, sehingga membawa kedudukan imbang bagi keduanya.





Prestasi Son mendapat pujian, sebagaimana 23 gol yang dicetaknya adalah melalui serangan ke gawang lawan. Di sisi lain, Salah mencetak 5 gol dari tendangan penalti. Dari 10 pencetak gol terbanyak yang dicetak melalui serangan, hanya 3 pemain yang menorehkan pencapaian gol lebih banyak dari Son, yaitu Andy Cole, Luis Suarez dan Thierry Henry.





Son juga berada di peringkat 1 dalam daftar Power Ranking Liga Premier Inggris musim ini dan masuk dalam Team of the Season Best XI.





Liga Premier Inggris adalah salah satu dari lima liga sepak bola utama Eropa bersama dengan liga Spanyol, Jerman, Prancis, dan Italia, serta merupakan liga yang dinilai terbaik di antara kelima liga tersebut. Mengingat liga Eropa adalah liga terbaik di antara liga di benua lainnya, maka tidak berlebihan jika mengatakan bahwa pencetak gol terbanyak di Liga Premier Inggris adalah pencetak gol terbaik di dunia.





Selain memperbarui rekor gol dalam satu musim di Liga Premier Inggris, Son juga telah memecahkan rekor pemain sepak bola legendaris Korea Selatan Cha Bum-kun di Bundesliga, Jerman, pada 1985-1986. Son juga berhasil memecahkan rekor gol terbanyak yang dibuat oleh pemain Asia di Liga Eropa, mengalahkan 21 gol yang dibuat oleh Alireza Jahanbakhsh dari Iran di Liga Belanda.





Son, yang memulai debutnya di Eropa melalui Bundesliga Jerman pada 2010 dengan bergabung dalam klub sepak bola Hamburg, terus menunjukkan kemajuan yang stabil hingga menorehkan prestasi tinggi saat ini. Namun demikian, Son dinilai masih akan terus berkembang di masa depan. Terutama, Son akan bermain di Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, setelah Tottenham mengamankan tempatnya di musim depan.





Son saat ini hanya memerlukan 2 gol untuk mencetak gol ke-100 di Liga Premier Inggris. Jika terus bertahan di Tottenham bersama rekan setimnya Kane, Son dapat mencetak rekor gol bersama terbanyak dalam sejarah Liga Premier Inggris.