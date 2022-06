BoA Rayakan Ulang Tahun Debut ke-20 di Jepang dengan Album Baru dan Konser

ⓒ SM Entertainment

Penyanyi solo SM Entertainement, BoA, tahun ini merayakan ulang tahun ke-20 debutnya di Jepang dengan merilis album kumpulan lagu terbaik dan melangsungkan konser di Stadium Yoyogi, kota Tokyo.

Album kompilasi lagu terbaik BoA, “The Greatest,” berisi total 12 lagu, termasuk single utama dengan judul yang sama. Dalam konser yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei, BoA menyanyikan sebanyak 29 lagu, termasuk lagu hits “DO THE MOTION,” “LISTEN TO MY HEART” dan “VALENTI.”

BoA debut di Jepang dengan single, “ID ; Peace B” tahun 2001 dan menjadi pelopor gelombang Korea di Jepang. Lebih dari dua juta keping albumnya terjual, menurut tangga musik Oricon.