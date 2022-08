J-Hope BTS Debut Panggung Solo Pertama AS di Festival Musik Lollapalooza

ⓒ YONHAP News

J-Hope BTS memulai aktivitas solonya dengan gebrakan, yaitu di atas panggung Lollapalooza. J-Hope menjadi salah satu dari artis utama yang mengisi panggung festival musik musim panas Amerika Serikat yang digelar di Kota Chicago, negara bagian Illinois tanggal 31 Juli.

J-Hope menampilkan kurang lebih 20 lagu, termasuk deretan lagu dari album solo terbarunya, “Jack in the Box.” Penyanyi asal AS, Becky G juga turut tampil sebagai tamu dengan lagu kolaborasi mereka, “Chicken Noodle Soup” yang dirilis pada tahun 2019.