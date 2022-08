ⓒ JYP Entertainment

Menurut laporan dari JYP Entertainment, album mini ke-11 TWICE “BETWEEN 1 & 2” telah dipesan lebih dari 100 juta keping, memecahkan rekor pemesanan album TWICE sebelumnya, “Formula of Love: O + T = <3,” yang hanya mencapai 300 ribu keping.

“BETWEEN 1 & 2” akan dirilis pada tanggal 26 Agustus pukul 13.00 KST.