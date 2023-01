Seluruh Anggota Grup iKON Tinggalkan YG Entertainment

ⓒ 143 Entertainment

Boygrup iKON, dengan keenam membernya memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan agensi yang telah mengasuh mereka selama tujuh tahun, YG Entertainment, dan tengah membicarakan kontrak baru dengan agensi baru 143 Entertainment.

iKON debut di tahun 2015 dengan tujuh member, B.I, Bobby, Jinhwan, Koo Jun-hoe, Kim Donghyuk, Yunhyeong dan Jung Chan-woo setelah terlebih dahulu dikenal oleh publik melalui program kompetisi "WIN: Who Is Next?" yang digelar oleh YG Entertainment. Di tahun 2019, B.I hengkang dari iKON terkait skandal narkoba.

Tahun lalu iKON merilis album terakhir, FLASHBACK, di bawah label YG Entertainment dan menggelar konser tunggal baik di Korea dan di Jepang.