Unit SEVENTEEN, BSS, Comeback Setelah 5 Tahun

BSS (Boo Seok Soon), unit dari boygrup SEVENTEEN, akan merilis single baru setelah lima tahun pada tanggal 6 Februari mendatang.

Pledis Entertainment merilis foto teaser BSS melalui akun media sosial resmi SEVENTEEN. BSS, yang terdiri dari member Seungkwan, DK dan Hoshi, terakhir merilis single digital "Just Do It" pada bulan Maret 2018.

Nama BSS diambil dari nama asli ketiga member, yaitu Boo Seungkwan, Lee Seokmin (DK) dan Kwon Soonyoung (Hoshi).