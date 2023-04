Taeyang BIGBANG Konfirmasi Comeback, Kolaborasi Dengan Lisa BLACKPINK

Member BIGBANG, Taeyang, mengkonfirmasi akan merilis album barunya, “Down to Earth,” yang akan dirilis pada tanggal 25 April mendatang.

Taeyang juga dikabarkan akan berkolaborasi dengan member BLACKPINK, Lisa, untuk single utama album tersebut.

Album solo terakhir Taeyang, “White Night” dirilis pada tahun 2017 di bawah agensi YG Entertainment. “Down to Earth” akan menjadi album pertama di bawah THE BLACK LABEL Taeyang sejak ia pindah ke THE BLACK LABEL tahun lalu.