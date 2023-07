Aekmaegi / Garibong Blues / Topsong

Aekmaegi

TARL (탈) adalah grup band musik kreatif yang tampil beda dengan melodi dan tarian-tarian tradisional Korea menggunakan topeng. Tiap tahun mereka merilis musik lengkap dengan video musiknya juga. Dan 2 tahun lalu saat pandemi Covid-19, mereka merilis lagu pertama mereka dengan judul Aekmaegi (액매기) yang berarti Menangkal Kemalangan. Lalu satu tahun kemudian mereka merilis lagi lagu yang kedua berjudul Kkotnori Gajanta (꽃놀이 가잔다) atau Let's Go See Flowers yang mengusung tema tentang harapan-harapan mereka untuk jalan-jalan. Kemudian di tahun ini, mereka merilis lagu Mu-un (무운), yang terinspirasi dari musik tradisional pengiring ritual Jongmyo. Tidak seperti lagu mereka yang pertama dan kedua Aekmaegi dan Let’s Go See Flowers yang mengusung tema musik rakyat, lagu Mu-un menampilkan keagungan musik istana dengan mempertahankan pesona tarian topeng yang sangat meriah.





Garibong Blues

Grup band bernama MuRR pertama kali dibentuk pada 2017, terdiri dari Ji Hye-ri sebagai pemain seruling piri, Song Ni-eun sebagai pemain perkusi, dan Heo Sae-rom sebagai vokalis sekaligus pemain terompet taepyeongso. Tetapi sekarang hanya Heo Sae-rom dan Ji Hye-ri yang masih aktif mengawal Proyek Dadaldaldal, sebuah proyek untuk merilis karya musik yang manis setiap bulan. Duo ini telah merilis lebih dari 60 lagu sejak album pertama mereka, Her Story, yang dirilis pada tahun 2017. Karya mereka yang pertama adalah Garibong Blues. Garibong-dong sendiri adalah sebuah nama tempat yang terletak di Distrik Guro-gu di kota Seoul. Tempat ini dikenal sebagai Kompleks Industri Guro yang menjadi cikal bakal kemajuan Korea yang dikenal dengan Keajaiban Sungai Han. Pada tahun 1960-an dan 70-an, tekstil dan garmen adalah produk andalan dari kompleks industri ini, tetapi di awal tahun 2000an berganti nama menjadi Guro Digital Complex karena perubahan sektor industri di bidang teknologi dan informasi. Dan saat ini kawasan ini punya nama baru G-Valley yang menggambarkan visi mereka untuk tumbuh menjadi pusat networking, penelitian, dan pengembangan perusahaan. Lagu Garibong Blues bercerita tentang orang-orang di kawasan Garibong-dong yang bekerja keras, berjuang menuju masa depan cerah yang diimpikan.





Topsong

Sori Flower adalah grup band yang mengaku dirinya sebagai girl group musik tradisional yang berfokus pada ‘musik visual’. Mereka tak hanya menampilkan karya musik saja, tetapi juga menyajikan penampilan yang memukau secara visual dengan menyanyikan lagu-lagu yang enak didengar. Setelah memenangkan Kontes Penyanyi Remaja 2021 dengan penampilan yang terinspirasi dari pansori tradisional, grup yang terdiri dari 5 personil ini juga menjuarai ajang The 21 Century Korean Music Project 2022. Topsong yang dirilis pada tahun 2021 lalu adalah aransemen ulang dari salah satu lagu dalam pansori Heungboga, di mana Heungbo dan istrinya menemukan labu ajaib raksasa yang ditanam oleh seekor burung yang pernah mereka selamatkan. Tetapi setelah labu itu dibelah dua dengan gergaji, di dalamnya hanya ditemukan dua buah peti yang berisi uang dan beras. Dan anehnya meski isi peti diambil dan dikosongkan, petinya segera terisi kembali. Heungbo dan keluarganya yang tengah bahagia saat itu bernyanyi dan menari dengan riang gembira di sekitar harta karun yang ditemukan itu.