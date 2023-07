TEEN TOP Comeback dengan Lagu Musim Panas “HWEEK”

Empat member TEEN TOP, Cheonji, Niel, Ricky dan Changjo reuni dengan merilis album “TEEN TOP [4SHO].” Album bertema musim panas ini adalah album pertama TEEN TOP setelah hiatus selama tiga tahun.

“TEEN TOP akhirnya comeback setelah waktu yang cukup lama. Sudah lama sekali sejak kami mengadakan showcase, saya sangat gugup tapi juga bersemangat,” ungkap TEEN TOP.

“TEEN TOP [4SHO]” terdiri dari lima lagu, termasuk single utama berjudul “HWEEK,” lagu riang bernuansa funky bertema liburan musim panas.

TEEN TOP debut di tahun 2010 melalui single “Come into the World” dan dikenal dengan lagu-lagu hits bertema musim panas seperti “No More Perfume on You.”