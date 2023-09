Boygrup SEVENTEEN berkolaborasi dengan boygrup legendaris asal Amerika Serikat, New Kids on the Block, untuk versi remix single “Dirty Dancing.”

“Dirty Dancing” merupakan single New Kids on the Block yang dirilis pada tahun 2008. Boygrup yang terkenal sebagai grup pelopor boygrup bergenre pop tersebut merayakan perilisan ulang album reuni mereka, “The Block” yang tahun ini berusia 15 tahun.

“Dirty Dancing (Dem Jointz Remix)” akan dirilis pada tanggal 1 September.