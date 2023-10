Ultah Debut ke-8, TWICE Gelar Fanmeeting dan Buka Pop-Up Store

Dalam rangka merayakan ulang tahun debut ke-8 mereka, TWICE membuka pop-up store “TWICE RECORDS” di area Seongdong, Seoul mulai tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang. TWICE juga akan menggelar konser eksklusif bersama penggemar pada tanggal 21 Oktober di Olympic Park Jamsil, yang juga dapat ditonton secara online melalui platform Beyond LIVE.

TWICE debut pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan album mini “The Story Begins” dan single “Like Ooh-Ahh.” Saat ini TWICE tengah menjalani rangkaian konser global mereka, dan akan singgah di berbagai kota, termasuk Jakarta, pada tanggal 23 Desember mendatang.