Member grup duo hip-hop One Two, Oh Chang-hoon, meninggal dunia di usia 47 tahun usai perjuangannya dengan penyakit kanker.

Oh Chang-hoon dinyatakan tutup usia pada hari Selasa, 14 November pukul 6.30 pagi waktu setempat. Member grup One Two tersebut didiagnosis menderita kanker stadium 4 pada bulan Februari lalu.

Grup One Two debut di bawah agensi JYP Entertainment pada tahun 2003.