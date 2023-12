NewJeans, SEVENTEEN Raih Daesang di Malam Kedua MAMA 2023

Girlgrup NewJeans dan boygrup SEVENTEEN menjadi bintang utama ajang penghargaan Mnet Asia Music Awards (MAMA) 2023 dengan memenangkan penghargaan utama “Daesang.”

NewJeans mendapatkan dua penghargaan “Daesang” dalam kategori “Artist of the Year” dan “Song of the Year” untuk single “Ditto,” sementara SEVENTEEN memenangkan kategori “Album fo the Year” melalui album “FML.”

Tahun ini merupakan pertama kalinya SEVENTEEN meraih penghargaan utama MAMA sejak debut delapan tahun lalu, sementara NewJeans berhasil meraih penghargaan tersebut hanya dalam satu tahun setelah debut.

Penghargaan MAMA 2023 digelar pada tanggal 28 dan 29 November di arena Tokyo Dome, Jepang.