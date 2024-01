NewJeans Terpilih Sebagai Pemenang Penghargaan 'Billboard Women In Music Awards 2024'

NewJeans terpilih sebagai pemenang 'Group of the Year Award' dalam penghargaan musik pop Amerika Serikat 'Billboard Women In Music Awards 2024'.





Billboard pada hari Rabu (24/01) waktu setempat mengumumkan pemenang di setiap kategori, seperti NewJeans, Maren Morris, Kylie Minogue, Tems, dan lainnya.





‘Billboard Women in Music Awards’ adalah penghargaan yang memilih artis, pencipta, produser, dan eksekutif wanita terbaik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap industri musik sepanjang setahun.





Pada tahun lalu, girl group Korea Selatan Twice terpilih sebagai 'Breakthrough Artist'.





Gelaran acara penghargaan itu akan diadakan di YouTube Theater di Los Angeles, AS pada tanggal 6 Maret dan NewJeans dikonfirmasi akan hadir.