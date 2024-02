Video Dance “Kill This Love” BLACKPINK Tembus 500 Juta View

Video latihan dance BLACKPINK “Kill This Love” telah menembus 500 juta penayangan di YouTube.

YG Entertainment, menyatakan bahwa rekor tersebut dicapai pada hari Kamis pukul 20.50 KST, empat tahun setelah video tersebut dirilis pada tanggal 9 April 2019.

Video dance “Kill This Love” merupakan video dance ketiga BLAKCPINK yang berhasil menembus 500 juta penayangan, menyusul “How You Like That” dan video dance solo Lisa “MONEY.”

“Kill This Love” merupakan single utama dari album mini kedua BLACKPINK dengan judul yang sama, dirilis 5 April 2019.