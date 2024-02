TWICE Rilis Versi Baru “I Got You,” Kolaborasi dengan Lauv

Girlgrup TWICE akan merilis beberapa versi dari single “I Got You,” termasuk versi kolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat, Lauv.

Menurut JYP Entertainment, TWICE akan merilis album digital “I Got You (Voyage ver.)” yang akan mengandung enam versi single pra-rilis “I Got You” hari ini, Selasa, 6 Februari pukul 14.00 KST.

Lagu Lauv, “Steal the Show” dari OST animasi Disney “Elemental” mendapat perhatian cukup besar dan berhasil menempati sepuluh besar berbagai tangga musik Korea Selatan.

TWICE akan comeback secara resmi dengan album “With YOU-th” pada tanggal 23 Februari.