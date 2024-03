Day6 Akan Rilis Album Mini “Fourever” dengan Member Lengkap

Grup band Day6 akan merilis mini album berjudul “Fourever” tanggal 18 Maret mendatang. Kabar tersebut disampaikan melalui video trailer yang dirilis oleh kanal YouTube JYP Entertainment pada Senin, 4 Maret, tengah malam.

Mini album “Fourever” merupakan mini album ke-delapan Day6 dan merupakan album pertama mereka sejak para membernya menyelesaikan wajib militer. Album terakhir Day6 adalah album mini ke-tujuh mereka “The Book of Us: Negetropy – Chaos swallowed up in love” yang dirilis pada bulan April 2021.

Day6 debut dengan enam member, Sungjin, Jae, Young K, Junhyeok, Wonpil dan Dowoon di tahun 2015 melalui mini album “The Day.” Junhyeok keluar dari Day6 setahun kemudian dikarenakan alasan pribadi, sementara Jae keluar pada bulan Desember 2021 dengan alasan yang sama.

Selama tahun 2022 hingga 2023, Sungjin, Young K, Dowoon dan Wonpil menjalani wajib militer. Wonpil menjadi member terakhir yang menyelesaikan wajib militer pada bulan November tahun 2023 lalu.