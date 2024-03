DAY6 Comeback, Bersyukur Lagu Bertahan di Tangga Musik Selama Wamil

Grup band DAY6 resmi kembali ke dunia musik dengan merilis album baru bersama video musik single utama mereka “Welcome to the Show.”

Dalam wawancara menyambut perilisan album mini “Fourever,” band dari agensi JYP Entertainment tersebut menyampaikan rasa syukur atas bertahannya lagu-lagu mereka di tangga musik Korea, terutama lagu “You Were Beautiful” dan “Time of Our Life,” selama DAY6 hiatus karena menjalani wajib militer.

“Selama ini banyak sekali hal yang tidak berjalan seperti yang kami harapkan,” ungkap Dowoon, “Saya tidak menyangka lagu-lagu kami mendapatkan perhatian saat kami menjalankan wajib militer.”

Young K menambahkan, “Kami ingin menciptakan musik yang tidak terlupakan dan mudah didengar kapan saja.” Young K juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menyukai lagu DAY6 dan merekomendasikannya kepada sahabat mereka.

Tahun ini DAY6 menginjak tahun ke-9 sejak debut di bulan September 2015. Saat ini DAY6 terdiri dari empat member, Sungjin, Young K, Wonpil dan Dowoon.

Album mini “Fourever” dan single utama “Welcome to the Show” akan dirilis 18 Maret pukul 18.00 KST.